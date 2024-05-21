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Belçika, Filistin devletini tanımalıdır

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Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Filistin devletini tanımanın önemli bir koşul olduğunu belirterek, ülkesinin Avrupa'da öncü olması gerektiğini söyledi.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, " Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır." dedi.

Gennez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistin devletini tanımanın "hem İsrailliler hem de Filistinlilerin barış ve güvenliği için önemli koşul olduğunu" vurguladı.

Ülkesinin Filistin devletini tanımasının "zamanı geldiğine" işaret eden Gennez, " Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır." ifadesini kullandı.

AB içinde Filistin devletini tanımaya yönelik çabalar devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) içinde İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın mayıs ayı bitmeden Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurmuştu.

Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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