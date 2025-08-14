Belçika Federal Parlamentosu Gazze Konusunu Görüştü

Belçika'da federal parlamentoda yapılan acil nitelikli Gazze konulu oturumda Filistin devletini tanıma konusunda ortak tutum belirlenemezken, gelecek haftalarda hükümet ortaklarının konuyu ele alacağı duyuruldu.

Belçika Federal Parlamentosunun Dış İlişkiler Komisyonu, Gazze'deki durumu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yaptı.

Bazı milletvekilleri, Fransa'nın Filistin'i resmen tanımayı planladığı eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde ilerleme sağlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da hükümetin gelecek haftalarda Belçika'nın Gazze konusundaki tutumunu, Filistin'in tanınması ve İsrail'e yaptırım uygulanması olasılığını görüşmek üzere toplanacağını söyledi.

Hükümet koalisyonu içinde henüz fikir birliği bulunmuyor.

Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit partileri, hükümeti Filistin'i tanımaya, İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamak gibi önlemler almaya çağırırken, diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.