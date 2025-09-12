Belçika, Eurovision Katılım Kararını Aralık'ta Verecek

Gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılmasıyla ilgili endişeler taşıyan Belçika, kendi katılımıyla ilgili kararı aralıkta verecek.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT, İrlanda, İspanya, Slovenya, İzlanda ve Hollanda'nın ardından Belçika'nın gelecek yıl yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada VRT'nin Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in katılımı nedeniyle çekilen ülkelerin tutumunu paylaştığı ve desteklediği belirtildi.

Ancak, Belçika'nın katılıp katılmayacağına dair kararın bu kez Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye ait olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kararın RTBF tarafından aralık ayında verileceği kaydedildi.

VRT geçen seferki Eurovision Şarkı Yarışması'nda yayını keserek İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmişti.

Belçika, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı kamu yayıncıları arasında dönüşümlü bir sistemle yürütüyor.