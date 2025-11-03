Haberler

Belçika Dronlara Karşı Savunma Önlemlerini Artırıyor

Güncelleme:
Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, askeri üsler üzerindeki dronları engelleme ve düşürme talimatı verdiklerini açıkladı. Dronların gece uçtuğunu ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Vansina, ülke genelinde dronlara karşı koruma programının hızlandırıldığını ifade etti.

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Savunma Bakanlığının askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları engelleme ve düşürme emri verdiğini açıkladı.

Vansina, bir aydır Belçika gündemini meşgul eden askeri üsler üzerinde tespit edilen dronlar hakkında Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye konuştu.

Savunma Bakanlığının askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları engelleme ve düşürme yetkisi verdiğini belirten Vansina, tek şartın bunun makul şekilde tali hasar olmadan yapılması olduğunu ifade etti.

Vansina, dronların gece uçtuğunu, küçük ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olduğunu, bu yüzden de düşürülmesinin kolay olmadığını vurgulayarak, dronla mücadelede kullanılan tespit ekipmanlar, sinyal bozucular ve anti-dron silahları gibi kaynakların sınırlı olduğunu aktardı.

Genelkurmay Başkanı, ülkeyi dronlara karşı koruma programının hızlandırıldığını, gelecek günlerde Bakanlar Kurulu'na bir plan sunulacağını kaydetti.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamış dronların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti. Dün akşam da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
