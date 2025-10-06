Belçika, Dron Tehdidi Üzerine Savunma Hamlelerini Hızlandırıyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dron faaliyetinin ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene eyleme geçireceklerini açıkladı.

Belga ajansının haberine göre, ABD'ye ziyarette bulunan Francken, gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma alanında çok fazla zaman kaybettiklerini belirterek, "Bu nedenle çabalarımızı hızlandırmalıyız, durum acil. Savaşta değiliz ancak askeri bir kriz içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Francken, projelerin detayına girmeyerek 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerinin bu sene içerisinde eyleme geçmesini içeren teklifi 2 hafta içinde kabineye sunacağını belirtti.

Ayrıca Francken, bu değişiklik doğrultusunda 2025'te ek bütçeye ihtiyaç olmayacağını aktardı.

"Dron generali"

Planlanan değişiklik kapsamında yeni projeyi yönetmesi için General Michel Van Strythem'i "dron generali" olarak atadığını duyuran Francken, Strythem'in "muhtemelen dünyadaki ilk dron generali" olduğunu ifade etti.

Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT, planlanan değişiklikler içerisinde ülkenin sivil hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes'in ortak olduğu Skeydrone ile işbirliğini artırmanın yer aldığını yazdı.

Savunma Bakanlığının, ülke çapında sensör ağı bulunan ve bu sayede dron tespiti yapabilen Skeydrone kuruluşunun bu ağını askeri tesisler üzerinde de kurmak istediği kaydediliyor.

Ayrıca, dronlar hakkındaki verilerin Valon Bölgesi'ndeki Beauvechain askeri üssünde kurulacak Ulusal Hava Güvenliği Merkezi (NASC) bünyesinde toplanacağı ve bakanlığın ağırlığı 600 kilograma kadar çıkan insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerine yatırım yapmayı planladığı belirtiliyor.

Dronların Rusya'ya ait olması "gerçek bir olasılık"

Francken, Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde dron faaliyeti hakkında ise "Birkaç dron olduğunu biliyoruz. Bunlar Rus dronları mıydı? Bu, tüm Avrupa'da meydana geldiği için gerçek bir olasılık, ancak izini sürmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

Olayın daha ayrıntılı şekilde araştırılacağını aktaran Francken, dron tehdidine karşı silahlanmaları gerektiğini vurguladı.

Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarının geçen ay Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin ardından Avrupa'da ülkeler alarma geçmişti.

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de dron faaliyeti tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.