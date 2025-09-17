Belçika Dışişleri Bakanından ABD'nin Filistinli STK'lara Yaptırımlarına Tepki

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsraillilerle ilgili soruşturmalarına destek verdikleri gerekçesiyle üç Filistinli sivil toplum kuruluşuna yaptırım uygulamasını "son derece endişe verici" olarak değerlendirdi.

Prevot, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplumun demokrasilerdeki önemli rolünü yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Sivil toplum ve UCM'yi zayıflatmanın cezasızlıkla mücadele ve uluslararası hukukun saygı görmesi konusundaki kolektif gücü de zayıflatacağını ifade eden Prevot, ABD'nin 3 Filistinli STK'yi yaptırım listesine almasının "son derece endişe verici" olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi 4 Eylül'de, UCM'nin "İsrail vatandaşlarını soruşturma ve yargılama" çabalarına katkı verdikleri gerekçesiyle Filistin merkezli Al Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezini yaptırım listesine almıştı.