Belçika Dışişleri Bakanı Uçak Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un Kolombiya'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'ne giden uçağının motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Belga ajansının Prevot'un sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, uçak Karayip Denizi'ndeki Sint Maarten Adası'na acil iniş yaptı.

Belçika'dan hareket eden Prevot'un uçağı önce yakıt arızası nedeniyle İngiltere üzerinden geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Başkent Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'na dönen uçak, onarım ve sertifikasyonunun yapılmasının ardından tekrar havalandı.

Daha sonra pilot, motor arızası nedeniyle güvenlik gerekçesiyle acil iniş yapılması gerektiğini yolculara bildirmek üzere kokpitten çıktı.

Bunun üzerine uçak, Karayipler'deki Sint Maarten Adası'na acil iniş gerçekleştirildi. İniş sorunsuz şekilde tamamlandı.

Arızanın giderilmesini bekleyen heyet, geceyi adadaki bir otelde geçirdi.

CELAC Zirvesi'ne giden Prevot ise birkaç önemli görüşmeyi kaçırdı.

Prevot'un sözcüsü, "Her seferinde zarar gören Belçika'nın itibarının yanı sıra farklı zirvelere katılma kapasitesi de etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Francken'dan yeni uçak alınmasına destek

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Prevot ve heyetini taşıyan Belçika Savunma Bakanlığına ait Falcon tipi uçak hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu uçaklarla kraliyet ailesi mensupları, hükümet üyeleri ve NATO personeli de başta olmak üzere çok sayıda kişinin dünyanın dört bir yanına seyahat ettiğini belirten Francken, "Uçaklarımızdaki personel son derece profesyonel ve onlara bir kez daha özel teşekkürlerimi bu mesaj aracılığıyla iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Francken, 12 Kasım'da Belçika Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek askeri programlama yasasının Beyaz Filoya iki yeni uçağın alınmasını kapsadığını anımsatarak, "Yasa Meclis tarafından onaylandığında, yeni uçakların tedarik süreci başlatılabilir. Belçika Savunma Bakanlığına gerekli talimatı verdim." bilgisini verdi.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, ilkbaharda Şili'ye yaptıkları bir görev sırasında başka bir uçakta da çeşitli sorunlar yaşamıştı.