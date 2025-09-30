Belçika Dışişleri Bakanı, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, planın insani yardımların engelsiz ulaşması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme yönelik Gazze'nin yeniden inşası gibi ihtimalleri sunduğunu belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Söz konusu planı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Prevot, "Plan, ihtiyaç duyulan sonuçlara yol açabilecek seçenekler sunuyor: Ateşkes, insani yardımların engelsiz ulaşımı, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme yönelik siyasi bir ufukla Gazze'nin yeniden inşası. Belçika'nın ısrarla talep ettiği ve teşvik etmeye hazır olduğu da budur." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.