Belçika Dışişleri Bakanı Sudan'daki Felakete Dikkat Çekti

Güncelleme:
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Sudan'daki insani krize dikkat çekerek, uluslararası dayanışma çağrısı yaptı. Sudan halkının yaşadığı açlık ve şiddet karşısında Belçika'nın yardım ve destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Sudan'daki felakete dikkati çekerek, uluslararası camianın insani ve siyasi açıdan bu ülkeyle dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Prevot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Sudan'daki durum tam bir felaket." ifadesini kullandı.

Milyonlarca insanın seçmedikleri bir çatışmanın ortasında kaldığını, açlık, yerinden edilme ve akıl almaz bir şiddetle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Prevot, "Dünya bu duruma seyirci kalamaz. Belçika, Sudan halkının yanındadır." mesajını paylaştı.

Prevot, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'na (UNCERF) katkı vererek, yiyecek, su, barınak, koruma ve temel sağlık hizmetleri sağladıklarını, ülkesinin bu programa 2025-2026 yılı için 37 milyon avro yardım yaptığını aktardı.

İnsani yardımın tek başına yeterli olmadığının altını çizen Prevot, "Sudan halkına umudu ancak barışçıl bir siyasi çözüm geri getirebilir. O zamana kadar Belçika, dayanışma, eylem ve insanlığıyla onların yanında olmaya devam edecek." ifadesine yer verdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
