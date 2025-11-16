Haberler

Belçika Dışişleri Bakanı, Rusya'yı Ukrayna'ya Yönelik Saldırılardan Dolayı Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 'savaş suçu' olarak nitelendirerek kınadı. Prevot, saldırıların sivilleri hedef aldığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik yoğun ve büyük çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak bu eylemlerin "savaş suçu" olduğunu savundu.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Belçika'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik yoğun ve büyük çaplı Rus saldırılarını en güçlü ve en net şekilde kınadığını kaydeden Prevot, "Bu bombardımanlar, sivilleri, yerleşim bölgelerini, hastaneleri, enerji altyapısını ve hayati hizmetleri kasıtlı olarak hedef almıştır. Aralarında çocukların da bulunduğu masum insanlar hayatını kaybetmiş veya yaralanmış, tüm topluluklar korku ve karanlığa sürüklenmiştir. Şunu çok açık bir şekilde ifade edelim: Bunlar, savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların Ukrayna halkının moralini bozmayı amaçlayan sistematik stratejinin parçası olduğu değerlendirmesinde bulunan Prevot, tüm bu vahşete rağmen Ukraynalıların olağanüstü cesaretle ayakta durmaya devam ettiğini belirtti.

"Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğini hedef alan saldırı endişe verici"

Prevot, aynı zamanda Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğini hedef alan saldırıdan da derin endişe duyduklarını kaydederek "Bir diplomatik misyonu hedef almak, sadece kabul edilemez olmakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası sistemi ayakta tutan ilkelere doğrudan saldırıdır. Belçika, Azerbaycan'ın ve bu şiddetten etkilenen tüm diplomatik personelin yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna halkının yalnız olmadığının altını çizen Prevot, Avrupa ve uluslararası ortaklarla yanlarında olacaklarını ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Saldırıda 3 "Kinjal" tipi hipersonik füze ve 135 İHA'nın kullanıldığı belirtilen açıklamada, 2 füze ve 91 İHA'nın havada imha edildiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiği bildirilmiş, hafta içinde Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerinin ele geçirildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.