Belçika Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in İran'a Saldırılarına Tepki

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in İran'a saldırılarının bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Prevot, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın tepkisi tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." ifadesini kullanan Prevot, daha fazla istikrarsızlığa yol açacak her türlü eylemden ciddi şekilde endişe duyduğunu bildirdi.

Prevot, "Belçika, tüm aktörleri azami itidal göstermeye ve her ne pahasına olursa olsun tırmanıştan kaçınmaya çağırıyor." mesajını paylaştı.

15 Haziran'da yapılması planlanan ABD- İran nükleer görüşmelerinin yeni turuna işaret eden Prevot, "Bu askeri gelişmeler, diplomatik çabaları olumsuz etkilememeli." değerlendirmesini yaptı.

Prevot, "İran rejiminin askeri amaçlı nükleer kapasite geliştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Şimdi, diplomatik bir atılım için umutlar kayboluyor olabilir. Dünyanın gerginliği azaltmaya ve çözümlere ihtiyaç duyduğu bir zamanda diyalog yolundan vazgeçmemeliyiz. En kötüsünü yalnızca diplomasi önleyebilir." görüşünü paylaştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.