Belçika Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetine Sert Tepki

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da silahsız 2 Filistinliyi infaz etmesine tepki göstererek, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarını şiddetle kınadı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinli sivillere uyguladığı şiddet, en az 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunu şiddetle kınıyorum. Belçika hükümetinin kararlaştırdığı önlemlerin uygulanmasını sağlamaya kararlıyım." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da silahsız 2 Filistinliyi infaz etmesine tepki gösteren Prevot, "İsrail kuzeyde yeni bir büyük saldırı başlatırken, İsrail askerlerinin teslim olan 2 sivili soğukkanlılıkla vurduğunu gösteren görüntüler beni de şoke ediyor. Bu şiddet durdurulmalı, soruşturulmalı ve güçlü önlemlerle karşılanmalıdır. Bu tür eylemler uluslararası hukuku ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, bu eylemlerin "Gazze için 20 maddelik planın uygulanmasını baltalayabileceğini ve iki devletli çözümü ciddi şekilde tehlikeye attığını" ifade etti.

İsrail askerlerinin, Cenin'de bir evi kuşatması ve burada 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülmüştü. Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini isteyen İsrail askerleri, elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra üzerlerine ateş açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa olduğu ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.