Belçika Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Yaptırım Önerisi

Belçika Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Yaptırım Önerisi
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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Gazze'deki ablukasını savaş suçu olarak nitelendirerek, hükümete İsrail'e yaptırım uygulanması için teklifler sunduğunu açıkladı. Gazze'deki insani duruma dair endişelerini dile getiren Prevot, somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Gazze'deki ablukasının savaş suçu olduğunu vurgulayarak hükümete, İsrail'e yaptırım uygulanması için teklifler sunulduğunu söyledi.

Prevot ulusal basına verdiği bir röportajda, " Gazze'de soykırımdan bahsedebilmemiz için başka hangi vahşetlerin yaşanması gerektiğini bilmiyorum." dedi.

Gazze'deki durumu kınamanın artık yeterli olmadığını vurgulayan Prevot, "İsrail'i değişime itmek için somut adımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Prevot, " Gazze'den gelen görüntüler öfkeye yol açıyor. Abluka utanç verici ve halkın kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur." değerlendirmesini yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

"Hükümete, İsrail'e yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, bir dizi önlem sunuldu. Gazze'deki çocukların açlıktan ölmemesi için ablukanın kırılması gerekiyor."

"Yaptırımları destekliyorum"

Prevot, hem Gazze hem de Batı Şeria'daki hak ihlallerinin önüne geçilmesi için yaptırımları desteklediğini şu sözlerle ifade etti:

"Batı Şeria'daki Filistinlileri evlerinden zorla çıkaran yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını destekliyorum. Gazze çatışmasının her iki tarafındaki askeri ve siyasi liderlere yaptırım uygulanmasını destekliyorum."

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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