Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Gazze Ateşkesi İçin Takdir Mesajı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından Katar, Mısır, ABD ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Prevot, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Anlaşmaya varılmasının, özellikle insani yardım ablukasının sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması için "sabırsızlıkla beklenen ateşkes yolunda önemli bir adım" olduğunu vurgulayan??????? Prevot, "Tüm tarafları, bu fırsatı gerçekten değerlendirmek ve barış yolunda hızla ilerlemek için çabalarını sürdürmelerini teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Prevot, anlaşmaya varılmasında Katar, Mısır, ABD ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları ile bölgesel ortakların katkılarını takdir ettiğini ve desteklediğini belirterek, ateşkes planının uygulanmasında katkıda bulunmak için hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.