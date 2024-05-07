Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, UCM Başsavcısı Han'a destek verdi
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatörün, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarmaması için tehdit ettiği Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a destek verdi. Lahbib, Han ile telefonla görüştüğünü ve UCM'nin tarafsızlığının önemli olduğunu belirtti.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatörün, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarmaması için tehdit ettiği Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a destek verdi.
Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Han ile telefonla görüştüğünü bildirdi.
Han'a yönelik tehditler hakkında konuştuklarını aktaran Lahbib, "UCM'nin tarafsızlığı, uluslararası hukukun adil ve eşit şekilde uygulanması için elzemdir." ifadesini kullandı.
Lahbib, ülkesinin UCM ve Başsavcısı Han'a desteğini yineledi.
UCM'nin "üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı vereceği" iddiası
UCM'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararı vereceği iddia edilmişti.
Uluslararası medyada, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "Kararları etkilemeye son verin." çağrısı yapılmıştı.
Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör ise Han'ı, kararı çıkarmaması konusunda uyararak, "ağır yaptırımlarla" tehdit etmişti.