Belçika Dışişleri Bakanı, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Prevot, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'in saldırısı hakkında "İsrail'in Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınıyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'deki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını ve tarafların ateşkes müzakereleri için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Prevot, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını, Gazze'de ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımın sivillere engelsiz şekilde ulaştırılmasını talep ettiğini belirtti.

Prevot, Belçika'nın Doha Büyükelçiliğinin Katar'daki vatandaşları bilgilendirdiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ifade ederek, herhangi bir Belçikalının saldırıda yaralanmadığını aktardı.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doha'yı hedef almasına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bu saldırı, Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık ve kabul edilemez bir ihlal. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diyalog çağrısı yapılan paylaşımda, Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümünün olmadığına vurgu yapıldı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.