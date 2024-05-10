Üye Girişi
Haberler

Belçika Dışişleri Bakanı Filistin'in BM üyeliğini destekliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini desteklediğini açıkladı. Lahbib, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısında lehte oy kullandıklarını belirtti ve Filistin'in uluslararası arenada tam anlamıyla yerini alması gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini desteklediğini bildirdi.

Lahbib, X hesabından BM Genel Kurulunda kabul edilen ve Filistin'e BM üyeliği ile ilave haklar talep eden karar tasarısı hakkında paylaşım yaptı.

Genel Kurulda oylanan karar tasarısında ülkesinin lehte oy kullandığını aktaran Lahbib, Filistin'in BM'ye üye olmasını desteklediklerini bildirdi.

Lahbib, " Filistin, uluslararası arenada tam anlamıyla yerini almalıdır. Bu, iki devletli çözüme ve güvenilir barış sürecine doğru atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Filistin Belçika Politika Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 16. Bölüm tek parça HD izle 10 Mayıs Cuma!
Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title