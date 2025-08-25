Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin'i Tanımak ve İsrail'e Yaptırım Uygulamak için Acele Edilmesi Gerektiğini Vurguladı

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, hükümetin İsrail'e yaptırım kararı almaması ve Filistin'i tanımaması halinde diğer hükümet çalışmalarını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Prevot, Flamanca yayım yapan de Standaard gazetesine Gazze'deki durum ve İsrail'le ilişkiler üzerine röportaj verdi.

27 Ağustos'ta yapılacak kabine toplantısında İsrail'e karşı sert tavır alınmasını gündeme getireceğini belirten Prevot, "Benim için bu çok önemli." ifadesini kullandı.

Prevot, koalisyon ortaklarından iktidar partisi N-VA ile MR partilerinin muhalefetini aşmakta kararlı olduğunu ifade ederek, Filistin'i tanımak ve İsrail'e yaptırım uygulamanın yasal yükümlülük olduğunu belirtti.

Ülkesinin New York'ta 22 Eylül'de başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımak için Fransız-Arap girişimine katılacağını dile getiren Prevot, "İki devletli bir çözümden yana değil miyiz? Bunun için iki devlete ihtiyacımız var. Bu, Filistinlilerin ve İsraillilerin hak ettiği uzun vadeli barışı garanti altına almak için en iyi çözümdür." ifadelerine yer verdi.

Prevot, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yaptıklarına karşı Avrupa ile birlik içinde değil miyiz? Ancak bu, Rusya'nın var olma hakkı olmadığına inandığımız anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

" Filistin'i tanımak için acele etmeliyiz, çünkü Filistin yakında yok olabilir. Belçika'nın Filistin'i tanımayan küçük ülkeler kulübüne katılmasını hayal edemiyorum. Arap Birliği tarafından desteklenen Fransız-Arap belgesini imzalamak için 5 Eylül'e kadar vaktimiz var. Bu belge, iki devletli bir çözüme giden yolu açıyor. Bu fırsatı kaçırırsak, Belçika'nın uluslararası imajına zarar veririz."

Koalisyon ortaklarını ikna edebilmek için somut öneriler içeren bir teklif hazırladığını ve kabine toplantısında sunacağını belirten Prevot, "Elbette, Filistin'i tanımaktan fazlasını yapmalıyız. Bu tek başına insani krizi durdurmayacak. Bu nedenle teklifim, diğer hususların yanı sıra en aşırı görüşlü iki İsrailli bakanın (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) ülkeye girişini yasaklamayı da içeriyor ve işgal altındaki topraklardan gelen ürünlerin nasıl engellenebileceğini inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Prevot ayrıca, "İsrail konusunda daha sert adımlar atılmazsa, hükümet çalışmalarını bloke etme seçeneğini dışlamıyorum." ifadesine yer verdi.

Belçika hava sahası üzerinden İsrail'e silah transferini yasaklayan bir kararı kesinleştirmek üzere olduklarını da duyuran Prevot, "İsrail hükümeti uluslararası hukuk ihlalleri listesini genişletmeye devam ediyor. Bu yüzden duruşumuzu daha da sıkılaştırmalıyız." şeklinde açıklama yaptı.

Belçika'nın tutumu

Belçika, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında tepkisini gösteren Avrupa ülkeleri arasında önde geliyor. Geçen seneki seçimlerin ardından şubat ayında kurulan koalisyon hükümetinde ise İsrail'e karşı alınacak tavırla ilgili henüz fikir birliğine varılamadı.

Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit partileri, hükümeti Filistin'i tanımaya, İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamak gibi önlemler almaya çağırırken, diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.