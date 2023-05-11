Belçika'dan şehit annesine gelen 'yalan' telefonu

Gara şehidinin annesi Ayşe Güler : "Bizi Erdoğan'a düşman etmek için yalan söylemişler"

Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler :

"Onları destekleyenleri görünce rahatsız oluyorum, ağlıyorum ve hastalanıyorum"

"Ben yandım, inşallah destek verenler de yansın"

"Şehit olmadan önce her Anneler Günü'nde hediye alırdı, şimdi kimsem yok, kim yollayacak?"

ESKİŞEHİR - YPG/PKK terör örgütü tarafından 13 Şubat 2021 tarihinde Gara'da şehit edilenler arasında yer alan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, "Allah onları destekleyenlere aynı acıyı yaşatsın. Başka bir şey demiyorum. Onları destekleyenleri görünce rahatsız oluyorum, ağlıyorum ve hastalanıyorum" dedi. Acılı anne oğlunun şehit edilmesinin ardından Belçika'dan telefonla arandığını ve kendisine "Çocuklarınızı Cumhurbaşkanı öldürdü" dendiğini de anlatarak, "Bizi kandırmak ve Erdoğan'a düşman etmek için söylemişler" ifadelerini kullandı.

Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı Köyü yakınlarında teröristlerin yol kesmesi sonrası kaçırıldı. Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan 31 yaşındaki Mevlüt Kahveci, Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 Şubat 2021 tarihinde şehit edilmişti. Gara'da şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, kendisinin Belçika'dan aradıklarını ve 'Çocuklarınızı Cumhurbaşkanı öldürdü' denildiğinin altını çizdi. YPG/PKK terör örgütü tarafından aralarında sivillerin de bulunduğu şehit edilen 13 vatandaş için üzüldüğünü belirten anne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşman olmaları için böyle bir yalan söylendiğini belirtti.

Şehit annesi Ayşe Güler, "Bize sadece telefon geldi, 'Çocuklarınızı Cumhurbaşkanı öldürdü' diye. Araştırdılar bu numarayı, Belçika'dan edildiği öğrenildi. Bizi kandırmak ve Erdoğan'a düşman etmek için söylemişler. Ben çocuğumun cenazesini gördüm, bir çizik bile yoktu. Ben yalan söyleyemem benim çocuğum gerçekten sağlamdı, çok temizdi ve hiçbir şeyi yoktu ama ben hep intizar ediyorum. Lanet ediyorum, bizim çocuklara vuranlara, el olanlara ve destek verenlere lanet ediyorum. Ben yandım, inşallah destek verenler de yansın. Çocuklardan 2 tanesi izine gidiyormuş. Annesi kanser diye izin almış, yolda giderken çocuğu tutup, götürüyorlar. Birisi düğüne gidiyormuş, yolda götürüyorlar. Benim oğlum sınava gidiyordu, sınavda tutup, götürdüler. Ben söylüyorum, silahsız çocuklarımıza böyle yaptılar, Allah onları destekleyenlere aynı acıyı yaşatsın. Başka bir şey demiyorum. Onları destekleyenleri görünce rahatsız oluyorum, ağlıyorum ve hastalanıyorum. Benim oğlum vatan için şehit oldu, ben evladımı verdim siz neden onları destekliyorsunuz? Desteklemeyin, bizim yüzümüze bakın. Gerçekten onları destekleyenleri görünce utanıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Anneler bunları unutmasın, adımını iyi atsın, kimi seçeceğine güzel tercih yapsınlar. Ben bilmiyorum, bence tercihlerini güzel yapsınlar. Çocukların suçu neydi? Neden şehit ettiler? Çocuklar Erdoğan'a askermiş Ne yapsın bu çocuklar? Öldürdükleri de hep fakir çocuğu. 13 kişi şehit oldu, bir evin tek çocuğunu öldürdüler. Benim ocağım söndü. Bir oğlumla kaldım. Tamam, devlet bana her şekilde yardımcı oluyor ama. 5 yıl ellerinde kaldı benim oğlum düşünebiliyor musun? Ben o 5 yıl boyunca oğlumu balkonda bekledim gelecek diye Süleyman Soylu'nun yanına gittim, gerçekten onlarla da tartıştım ama bir kere bile ittirmediler, güzel davrandılar. 5 yıl oğlumu almaya uğraştılar ama maalesef olmadı" dedi.

"Çocuklarımızın kanı yerde kalmasın diye çok dua ettik"

Yakın zamanda Umre'ye giden Ayşe Güler, "Umre'ye oğlum için gittim. Orada oğlum için 45 gün dua ettim. Recep Tayyip Erdoğan'a da seçimi kazanması için çok dua ettim. Çocuklarımızın kanı yerde kalmasın diye çok dua ettik. Orada en çok dua edilen Erdoğan oldu. Ben de oğluma çok dua ettim. 6 ya da 7 sene PKK'nın elinde kaldı. Hiçbir şehidin kanı yerde kalmasın, şehit anneleri bunu hep duysun. Yalanlara inanmasınlar, bizim çocukları unutmasınlar. Biz özel günler bilmiyoruz. Anneler günü ya da babalar gününü biz bilmiyoruz. Bize özel günler kara geliyor. Biz Erdoğan'ın kazanmasını istiyoruz, başka kimsenin gelmesini istemiyoruz çünkü bizim çocuklarımızın kanı yerde kalmasın. Başkalarını istemiyoruz, bizim çocuklarımızı zorla götürüp, öldürdüler. Ne günahları vardı? Suçları neydi? Benim ocağım söndü" ifadelerini kullandı.

"Anneler Günü'nde bana çiçek, kolye ya da elbise falan alıp, yollardı"

Oğlunun Anneler Günü'nde aldığı hediyelere bakarak oğlunu hatırlayan Güler, özel günlerin bir anlamının kalmadığını anlattı. Oğlunun yokluğunda 7'inci Anneler Günü'nün yaklaştığını belirten Ayşe Güler, "Benim oğlum Anneler Günü'nde çiçek alıyordu her sene. Onlar hala duruyor. Şehit olmadan önce her anneler gününde hediye alırdı. Şimdi kimsem yok, kim yollayacak? Allah razı olsun polisler, jandarmalar, vali, komutanlar ve Cumhuriyet Savcısı hepsi kolluyor ama oğlumu özlüyorum. Allah birlerini bin etsin. Anneler Günü'nde Hakkari'de olurdu, bana çiçek, kolye ya da elbise falan alıp, yollardı. Kardeşine o bakıyordu, şimdi benim ocağım söndü. Çok sevinçli çok mutlu yaşadım oğlum hayattayken ama oğlum olmadan geçen günler hep kara geçti, hiç mutlu değiliz. Ne bileyim dünyanın malını da verseler oğlumun yerini tutmuyor. Hep oğlumu hatırlıyorum, bunu unutmasınlar ve başka insanlara kanmasınlar. Televizyonda Anneler Günü reklamı falan gördüğümde üzülüyorum, istemiyorum. Ne Anneler Günü ne babalar ya da özel günlerin hiçbirini görmek de istemiyorum, olmasını da istemiyorum. Bize hatırlatıyor ve çok zor geliyor gerçekten. Benim hasta oğlum var duyduğu zaman kafasını duvarlara vuruyor. Gerçekten çok zor geliyor, bu sebeple özel günleri istemiyoruz. Allah razı olsun Eskişehir halkı şehidine güzel bakıyor. Alay Komutanı Ercan Bey, Yaman Bey, Cumhuriyet Savcısı, vali ve kaymakam hepsi çok iyi Allah razı olsun. sizler de çok iyisiniz ama bizler unutamıyoruz ve aklımızdan çıkmıyor" diye konuştu.