Belçika'dan İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılara Tepki
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılara ve ihlallere yönelik derin endişelerini dile getirdi. Saldırılar sonucunda sivil kayıpların yaşandığı ve bölgesel güvenliğin tehdit altında olduğu ifade edildi.
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve ihlallerinden derin endişe duyduğunu bildirdi.
Belçika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve ihlallerinden derin endişe duyulduğu aktarıldı.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünde sivil kayıpların bulunduğuna işaret edilirken, İsrail'in söz konusu faaliyetlerinin gerginliği artırdığı ve bölgesel güvenlik ve istikrarı baltaladığı kaydedildi.
Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyü sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin köye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.
Çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu misilleme olarak köye hava saldırısı düzenlemişti.
Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.