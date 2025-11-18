Haberler

Belçika'dan İsrail'e Kınama: Lübnan'da Uluslararası Hukuka Aykırı Davranışlar

Belçika, İsrail'in BM Lübnan Geçici Görev Gücü'ne yönelik saldırısını ve Lübnan'da inşa ettiği duvarı uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi.

Belçika, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) birliklerine saldırısını kınayarak Tel Aviv'in Lübnan'da duvar inşa etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Belçika, İsrail'in Lübnan'da açıkça tanımlanmış UNIFIL birliklerine ateş açmasını kınamaktadır. BM'nin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney sınırında inşa ettiği duvar konusunda "endişe duyulduğu" belirtilerek, bunun uluslararası hukuka ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne aykırı olduğu kaydedildi.

UNIFIL 14 Kasım'da, İsrail ordusunun Lübnan toprakları içinde "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırı geçerek 2 duvar inşa ettiğini belirtmiş, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirmişti.

Ayrıca UNIFIL 16 Kasım'da, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının UNIFIL askerlerine ateş açtığını duyurmuştu.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
