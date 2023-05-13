Belçika'dan Balkanlar turuna çıkan klasik araçlar Arnavutluk'ta sergileniyor

Sürücülerinin Belçika'dan Balkanlar turuna çıkardığı 250'den fazla klasik araç, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sergileniyor.

Farklı modellerden çok sayıda klasik araç başkent Tiran'daki "İtalya" meydanında sergilenirken, klasik araç meraklıları birkaç gün boyunca araçlara yakından bakma imkanı bulacak.

16 Mayıs'a kadar başkentte olacak araçlar, ilk gün büyük ilgi gördü.

Etkinlik "Touramical" turu kapsamında düzenlenirken, Arnavutluk klasik araçlar girişimi "Retro" ve Tiran Belediyesi tarafından destekleniyor.

Organizatörler, bu tür bir etkinliğin aynı zamanda klasik araç girişimlerinin ortak deneyimlerini paylaşmaya da hizmet ettiğini belirtti.

Daha önce Bulgaristan ve Kosova'da da sergilenen klasik araçlar, diğer Balkan ülkelerinde de sergilenecek ardından Belçika'ya dönecek.??????????????