Belçika'dan Balkanlar turuna çıkan klasik araçlar Prizren'de sergileniyor

Belçika'nın Antwerp şehrinden Balkanlar turuna çıkan 250'den fazla klasik araç, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinin tarihi Şadırvan meydanında sergileniyor.

Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen "Touramical" turu kapsamında Belçika'dan yola çıkan klasik araçlar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ardından Kosova'ya ulaştı.

Prizren'in merkezindeki Arnavut kaldırımlı Şadırvan meydanındaki faytonun yanında sergilenen araçlar, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Klasik araç sahibi Christophe Van Dessel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika'dan "fantastik Balkan ülkelerini görmek için yola çıktıklarını" söyledi.

Van Dessel, "Burada olmak harika, hava harika, yollar, insanlar, ziyaret ettiğimiz her şehir ve dağlar harika. Umarım yakın gelecekte burada başka bir ralli yapmak için geri dönebiliriz." dedi.

Gert Plasmans ise Balkanlar'ı ikinci defa ziyaret ettiğini belirterek, "(Şehirler) çok güzel, çok fazla gelişme görüyorsunuz çünkü eskiden bir savaş alanı gibiydi ve şimdi her şey güzel bir şekilde toparlanmış." ifadelerini kullandı.

10-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen tur kapsamında, klasik araçlar sırasıyla Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan'ı ziyaret ederek, Belçika'ya dönecek.