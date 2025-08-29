Belçika'dan ABD'ye Tepki: Filistinli Yetkililerin Vize İptali Diplomasiye Darbe

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD'nin eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere bu ülkeye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinin "diplomasiye darbe" niteliği taşıdığını belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal etmesine tepki gösterdi.

Trump yönetiminin bu kararının "son derece üzücü" olduğunu ve "diplomasiye darbe" niteliği taşıdığını kaydeden Prevot, "İki devletli çözümün yeni bir ivme kazandığı, somut taahhütlerin verildiği ve uluslararası desteğin arttığı bir dönemde Filistinlilerin sesini susturmak sadece adaletsiz olmakla kalmayıp, ters etki de yaratmaktadır." ifadesini kullandı.

Prevot, BM'nin tüm halkların "özellikle de geleceği diyaloğa bağlı olanların" sesinin duyulabileceği bir yer olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Filistinli temsilcileri dışlamak, çok taraflılık ve uluslararası hukuk ilkelerini baltalamaktadır. Barışa giden yol daha fazla diyalog gerektirir, daha az değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin, FKÖ ve Filistin yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği kaydedilmişti.

Bakanlık, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı "hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.