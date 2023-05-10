Belçika'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'deki THY uçağına taşındı

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Belçika'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar Türkiye'ye uçakla ulaştırılmak üzere Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Belçika'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar Türkiye'ye uçakla ulaştırılmak üzere Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Belçika'da ikamet eden seçmenlerin Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullandıkları oyların bulunduğu pusulalar, Brüksel Başkonsolosluğunda muhafaza edildikleri güvenli odada mühürlü çuvallara yerleştirildi.

Toplam 36 çuval, Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonuna başkanlık eden Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Komisyon üyeleri siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde minibüse yüklendi.

Başkonsolos Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çuvalların kara yoluyla Almanya'nın Köln kentindeki toplama merkezine nakledildiğini, bu akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıkarılacaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunan Belçika'da 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 gün sürdü.