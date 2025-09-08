Belçika'daki Okul Yemekhanelerinin Üçte Biri Hijyen Kurallarını İhlal Ediyor

Belçika'da yapılan denetimler, okul yemekhanelerinin üçte birinin hijyen kurallarına uymadığını ortaya koydu.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) tarafından 2024 yılında 1008 okulun mutfağında yapılan incelemede okulların yüzde 32,3'ünün hijyen standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

En sık karşılaşılan uygunsuzluklar arasında el hijyenini sağlayacak yeterli lavabo ve ekipman eksikliği, personelin kişisel hijyen ve temiz kıyafet eksikliği ile yemek hazırlama yüzeylerinin temiz olmaması yer aldı.

FAVV-AFSCA geçen ay içerisinde de ülkenin farklı kentlerindeki huzurevlerinde ortak bir gıda ürününden kaynaklandığı değerlendirilen E.coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgının baş gösterdiğini bildirmişti.

Hastalanan 63 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti.