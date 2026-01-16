Belçika'da adalet reformu için devreye alınan dijital sistem eleştirilerin odağında

Belçika'da yıllardır kamuoyunun ve hukuk çevrelerinin eleştiri odağında bulunan adalet sistemindeki yapısal aksaklıklara çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen yeni dijital dönüşüm hamlesinin de beklenen etkiyi oluşturamadığı belirtildi.

The Brussels Times haber sitesine göre mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak, dosya takibini hızlandırmak ve polis ile savcılıklar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla 2025'in sonunda devreye alınan "JustCase" adlı yeni dijital sistemde ciddi teknik ve operasyonel sorunların yaşandığı ortaya çıktı.

Yetkililer, polis birimlerinin sistemde işaretlenen şüphelilere ilişkin bilgilere erişemediğini, takip (stalking) mağdurlarının verilen temas yasağı kararlarından haberdar edilmediğini ve bazı hukuki dosyalar ile polis raporlarının kaybolduğunu bildirdi.

Brüksel'deki İlk Derece Mahkemesi Başkanı Simon Cardon de Lichtbuer de eksik veya kayıp dosyalar nedeniyle kazaların yaşanması riskinin bulunduğunu belirterek, "Soru bunun olup olmayacağı değil ne zaman olacağıdır." ifadesini kullandı.

Belçika Cumhuriyet Savcıları Yüksek Kurulu da "JustCase"in formatının öngördükleri şekilde ciddi riskler barındırdığını ve serbest bırakılan hükümlülerin etkin biçimde izlenmesini zorlaştırdığını açıkladı.

Açıklamada, artan iş yükü ve operasyonel zorluklar nedeniyle hakimler ve adliye personelinin görevlerini yerine getirmek için fazladan çaba harcamak zorunda kaldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Annelies Verlinden'in ofisi ise sistemdeki eksiklikleri kabul ederek, kullanıcıların endişelerinin ciddiyetle ele alındığını ve sistem üzerindeki düzeltmelerin sürdüğünü bildirdi.

Belgesiz göçmenler ve sığınmacılar mağdur

Yaklaşık 40 milyon avroya mal olan sistemin, yıllardır süren aksaklıklara çözüm olması hedefleniyordu.

Bu aksaklıklar, özellikle kağıtsız (sans-papier) olarak bilinen belgesiz göçmenler ve sığınmacılar üzerinde daha ağır sonuçlar doğuruyor. Uzayan dava süreçleri, kaybolan dosyalar ve idari gecikmeler nedeniyle bu grupların hukuki güvencelere erişimi zorlaşırken iltica başvuruları ve sınır dışı kararlarındaki belirsizlikler artıyor.