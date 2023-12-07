Belçika'daki Demiryolu Grevi Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
BRÜKSEL, 7 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir tren istasyonunda ekranda gösterilen alternatif hizmet mesajları, 6 Aralık 2023. Demiryolu sektörü çalışanlarının 48 saatlik grevi Belçika'nın bazı bölgelerindeki seyahatleri olumsuz etkiledi.
BRÜKSEL, 7 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir tren istasyonunda ekranda gösterilen alternatif hizmet mesajları, 6 Aralık 2023.
Demiryolu sektörü çalışanlarının 48 saatlik grevi Belçika'nın bazı bölgelerindeki seyahatleri olumsuz etkiledi. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)