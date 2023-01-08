Belçika'da Yeni Yıl Dalışı Etkinliği Düzenlendi
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OSTEND, 8 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın Ostend kentinde düzenlenen geleneksel Yeni Yıl Dalışı'na katılan katılımcılar, 7 Ocak 2023. Binlerce insan, yeni ve sağlıklı bir yıl geçirmek dileğiyle Cumartesi günü Kuzey Denizi'nin soğuğuna meydan okudu.
OSTEND, 8 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın Ostend kentinde düzenlenen geleneksel Yeni Yıl Dalışı'na katılan katılımcılar, 7 Ocak 2023.
Binlerce insan, yeni ve sağlıklı bir yıl geçirmek dileğiyle Cumartesi günü Kuzey Denizi'nin soğuğuna meydan okudu. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel