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Belçika'da Yeni Yıl Dalışı Etkinliği Düzenlendi

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Belçika'da Yeni Yıl Dalışı Etkinliği Düzenlendi

OSTEND, 8 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın Ostend kentinde düzenlenen geleneksel Yeni Yıl Dalışı'na katılan katılımcılar, 7 Ocak 2023. Binlerce insan, yeni ve sağlıklı bir yıl geçirmek dileğiyle Cumartesi günü Kuzey Denizi'nin soğuğuna meydan okudu.

OSTEND, 8 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın Ostend kentinde düzenlenen geleneksel Yeni Yıl Dalışı'na katılan katılımcılar, 7 Ocak 2023.

Binlerce insan, yeni ve sağlıklı bir yıl geçirmek dileğiyle Cumartesi günü Kuzey Denizi'nin soğuğuna meydan okudu. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kuzey Denizi Belçika Güncel Haberler

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