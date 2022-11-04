Belçika'da Xinjiang'ı Tanıtmak İçin Etkinlikler Başlatıldı

URUMQİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi yetkililerine göre, bölgeyi Belçika'daki insanlara tanıtmak için çeşitli etkinlikler başlatıldı.

Perşembe günü Beijing, Xinjiang ve Belçika'da eşzamanlı olarak başlayan ve hem sanal hem de yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikler, 9 Kasım'a kadar devam edecek.

Belçikalılar, WeChat, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan kısa videolar ve belgesellerin yanı sıra Brüksel'deki Çin Kültür Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimleri aracılığıyla Xinjiang'ın doğal manzaraları, bölgenin tarihi ve kültürel mirası, şarkı ve dansları ile yemekleri hakkında fikir sahibi olabilecek.

Etkinlikler, Çin'in Belçika Büyükelçiliği, Xinjiang kültür ve turizm departmanı ve Uluslararası Kültür Varlıkları Ağı tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Xinjiang bölgesel kültür ve turizm departmanı müdürü Ablikim Eziz, etkinliklerin insanların Xinjiang'ın tam bir resmini elde etmeleri ve Xinjiang'ı hissetmeleri için bir platform ve pencere görevi gördüğünü söyledi. Eziz, "Açık ve dostane bir Xinjiang, Belçika'dan dostları sıcak bir şekilde karşılıyor" diye ekledi.