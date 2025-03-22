Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nden İftar Programı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, başkent Brüksel'de iftar programı düzenledi.

Programa, UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve gazeteci katıldı.

UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, Belçika'nın Temse kentinde düzenlenen programda, "Ramazan ayı paylaşmanın, gönüllere dokunmanın ve manevi derinliğin en güzel şekilde hissedildiği mübarek bir aydır." ifadesini kullandı.

Taşpınar, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların oruçlarını huzur ve bereket içinde tutmasını temenni ettiğini belirterek, "Ancak Filistin, Arakan, Doğu Türkistan ve diğer birçok bölgede kardeşlerimizin büyük acılar içinde ramazanı idrak ettiğini de görmekteyiz. Dualarımız her zaman onlarla." diye konuştu.

UID'in küresel bir çatı kuruluş haline geldiğini ifade eden Taşpınar, "Bizler güçlü olduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti de bizlerin varlığını ve birliğini gururla desteklemeye devam edecektir." dedi.

UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, "Ramazan ayının getirdiği maneviyat ve paylaşım ruhu, bizi bir araya getiren, aramızdaki bağları güçlendirip birlikte daha iyi bir toplum inşa etme arzumuzu pekiştiren değerlerdir." dedi.

Gökalp, yurt dışındaki Türk varlığının 60 yıldan fazladır Avrupa'nın dört bir yanında sürdüğünü, bunun kimliğine ve inancına sıkı sıkı sarılan birinci nesil büyüklerin başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

UID ailesi adına zulme uğrayanlar için duydukları derin üzüntü ve dayanışmayı ifade eden Gökalp, "Onların sesi olmak, haklarını savunmak ve adaletin tecelli etmesi için çaba göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

"Türkiye, mazlumların sesi olmaya, haklının yanında durmaya devam edecektir"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı 1. Müsteşar Mehmet Özgür Çakar da ramazan ayının sabrın ve şükrün en güzel biçimde hissedildiği ay olduğunu vurgulayarak, "Sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, toplumlarımıza birlik ve beraberlik getiren bu kutlu zaman dilimi, her şeyden önce paylaşmanın ve kardeşliğin önemini hatırlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de masum sivillerin büyük bir zulmün içinde yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Çakar, "İnsanlık vicdanı bu tabloya daha ne kadar sessiz kalabilir?" dedi.

Çakar, "Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi vatandaşları için değil, dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan güçlü bir devlettir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de mazlumların sesi olmaya, haklının yanında durmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmeliyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da "Bu mübarek ayın en güzel yönlerinden biri bizleri bir araya getirmesi, aynı sofrada ve aynı dualarla buluşturuyor olması. Bugün burada Belçika'da yaşayan değerli kardeşlerimle bu manevi havayı teneffüs ettiğim için, bu atmosferi bizlerle birlikte paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bizler tarihin derinliklerinden süzülüp gelen büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Türk İslam kültürü sadece maddi zenginliklerle değil, manevi derinlikleriyle yüksek ahlak anlayışıyla insanlığa sunduğu iyilik ve güzelliklerle her daim öncü olmuştur. Ramazan ayı da bu manevi zenginliğimizi hatırlamak ve yaşamak için en güzel vesilelerden biridir."

Yurt dışındaki Türk toplumunun Türkiye için büyük bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Sizler yaşadığınız toplumun bir parçasısınız. Aynı zamanda köklerinizden aldığınız değerlerle bu topraklarda medeniyetimizin temsilcilerisiniz. Bu nedenle birbirimize daha sıkı sarılmalı, dayanışma içinde olmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmeliyiz." diye konuştu.