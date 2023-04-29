Belçika'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden Belçika'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden Belçika'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Belçika'nın başkenti Brüksel'in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor.

Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, oy kullanma işlemlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların oy kullanma hakkının önemine vurgu yaparak "Vatandaşlarımızın seçim sürecinde hiçbir aksaklık yaşamadan oylarını rahatça kullanabilmeleri için tüm tedbirleri aldık." dedi.

Oy kullanma işlemlerinin huzur içinde devam etmesini ve seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Deniz, "Bütün vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. 29 Nisan'dan itibaren 9 gün boyunca sandıklar açık olacak. Vatandaşlar sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar Belçika'nın her yerinden gelip oylarını kullanabilecek." diye konuştu.

Belçika'da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.