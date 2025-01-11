Belçika'da Türkçeyi ve Kültürü Güçlendiren Proje

Belçika'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ortaklaşa yürüttüğü "Büyük Türkçe Projesi" kapsamında okul öncesi ve ilkokul çağındaki Türk çocukları, bir yandan anadillerinde kendileri ifade etme yeteneklerini geliştirirken diğer yandan Türk kültürünü öğreniyor.

TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf olarak Türk toplumundan öğrencilere her seviyede verilen eğitim desteğinin YTB ile ortaklaşa yürütülen "Büyük Türkçe Projesi"yle çeşitlendirildiğini söyledi.

Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Flamanca konuşulan bölgede Lier, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas ve Zele gibi birçok kentte 65 sınıfta yaklaşık 1200 öğrencinin bulunduğunu belirten Doğan, "3-6 yaş arası için 'Tohum', ilkokul çocukları için 'Fidan' ismini verdiğimiz gruplarımız var. İki gruba ayrı ayrı eğitim vermekteyiz. Dersler kapsamında Türk kültürünü ve Türkçeyi çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyük Türkçe Projesi Koordinatörü Muammer Eroğlu da "2001 yılından bu yana Belçika'dayım. Öğretmenlik yapıyordum. Bu yıl itibarıyla da YTB ve TMV'nin ortak yürüttüğü Büyük Türkçe Projesi Koordinatörlüğünü üstlenmiş bulunuyorum." diye konuştu.

Eroğlu, okul öncesi gruplarında Flamanca ve Türkçe olarak çift dilli devam eden derslerin, 7 yaş ve üzeri gruplarda ise Türkçe ve Türk kültürü dersleri olarak devam ettiğini belirtti.

Kaynak olarak TMV ve Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarının kullanıldığını ifade eden Eroğlu, "Hem pdf hem de basılı kitap olarak öğrencilerimize birer tane veriyoruz. Pdf olanları akıllı tahtalara yansıtıp öğrencilere sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Proje gayet verimli şekilde ilerliyor. Genelde cami dernekleri ve kültür dernekleri bünyesinde devam ediyor. 22 dernekte ve 22 ayrı yerleşimdeyiz. Öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem de Proje Koordinatörü olarak, Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının asimile olmadan kendi kültürlerini öğrenerek Türkçelerini geliştirerek gelecekte hayatlarını kurmalarına olanak sağladıkları için YTB ve TMV'ye teşekkür ediyorum."

"Aile bağları da güçleniyor"

İlkokul öğretmeni Cansu Ayhan da 3,5 yıldır Belçika'da yaşadığını belirterek "Bir senedir TMV bünyesinde çocuklarımızla Türkçe dersi yapıyoruz. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Bir senedir devam eden öğrencilerimiz var. Onların Türkçede ve kendilerini ifade etmedeki gelişimlerini gördükçe çok mutlu oluyorum." dedi.

Yaklaşık 6 yıldır Belçika'da yaşayan okul öncesi öğretmeni Nuran Tekin de "Türkçe dil öğretimi en büyük önceliğimiz. Tekerlemeler, şarkılar, şiirler, masallar ve oyunlarla destekliyoruz. Aynı zamanda bayramlarımızı işliyoruz. Bu şekilde aile bağları da güçleniyor. Çocuklar burada işlenen dersleri aileleriyle de paylaşıyorlar. Veliler de bizi destekliyor. Çocuklarını düzenli bir şekilde okula getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"3 bin kilometre ötedeyken devletimizi burada hissetmek bizleri mutlu ediyor"

Velilerden Ersin Çetin, yaklaşık 18 yıldır Belçika'da yaşadığını, böyle bir hizmetin sunulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çetin, "Aile bireyleri olarak bizler kendi örflerimizi, adetlerimizi bir öğretmen gibi aktaramıyorduk. Profesyonel insanlar tarafından bunlar çocuklarımıza verildiği için, bize sağlandığı için çok mutlu olduk. 3 bin kilometre ötedeyken devletimizi burada hissetmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sibel Kaya isimli veli de 8 yaşındaki oğlu ve 5 yaşındaki kızının derslere devam ettiğini belirterek "Çok mutlular. Bir an önce hafta sonu gelsin diye okula gelelim diye gün sayıyorlar. Çok mutluyuz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklara burada bir arada oyunlarla, aktivitelerle kültürümüzü ve Türkçemizi daha iyi öğrettikleri için Maarif ve YTB'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.