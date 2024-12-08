Belçika'da Suriyeliler, 61 Yıllık Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Brüksel'de yoğunlukla yaşadıkları semtlerden Anderlecht'te bir araya gelen Suriyeliler, devrim bayraklarıyla konvoy oluşturdu.

Caddelerde slogan eşliğinde tur atan Suriyelilere, çevre semt ve illerden de katılanlar oldu.

Yöresel şarkılar söyleyen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

AA muhabirine konuşan Deyrizorlu İbrahim el Hüseyin, "Rejimin çöküşünü kutlamak ve devrimcileri desteklemek için toplandık. Tüm dünyanın bunun bir halk devrimi olduğunu, teröristlere ait olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu diktatör rejim, 14 yıl boyunca en iğrenç katliamları işleyerek çocukları ve kadınları katletti." ifadelerini kullandı.

"Kahramanlar bu rejimi 11 günde yok etti. Dünya 14 yıl boyunca rejime karşı hiçbir şey yapmadı." diyen El Hüseyin, şöyle devam etti:

" Suriye'ye daha iyi ve çağdaş bir gelecek temenni ediyoruz. Biz bu ülkenin çocuklarıyız, inşallah en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Suriye tüm Suriyelilerindir."

El Hüseyin'in yeğeni Üsame isimli genç, "Ailemi 12 yıldır görmedim. Duygularım nasıl olsun? Ailemden 18 kişiyi görmedim. Kardeşlerim, amcamlar gitti (öldü). Ne hissedebilirim? Çok şükür ki diktatörün hükmünden kurtulduk. Allah şahit, gözyaşlarım aktı. Daha iyi bir hükümet gelecek. Bizim Suriye toplumundan hiç kimseye kinimiz yok." diye konuştu.

"Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntülerden çok etkilendik"

Sarah el Halabia da anne ve babasının Baas rejiminin o dönemki lideri Hafız Esed'in işlediği Hama Katliamı'ndan kaçarak Belçika'ya sığındığını söyledi.

"Bu tarihi ve gerçek dışı bir an. Suriyeliler olarak hiçbirimiz en derin rüyalarımızda bile rejimin gerçekten devrileceğini hayal edemiyorduk." diyen El Halabia, şunları kaydetti:

"(Siyasi tutukluların işkence gördüğü) Sednaya Hapishanesi'nden serbest bırakılanların görüntülerinden çok etkilendik. Çok çok etkileyici görüntüler. Neler yaşandığını hiçbir zaman unutmamalıyız."

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.