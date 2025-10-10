Belçika'da Siyasetçilere Yönelik Terör Saldırısı Planlayan İki Kişi Tutuklandı

Belçika Federal Savcılığı, siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıklarından şüphelenilen iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada söz konusu iki şüphelinin "bir terör örgütünün faaliyetlerine katılmak, suç eylemi hazırlamak ve terörle cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada ilk duruşmanın 15 Ekim Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.

Savcılık, dün siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden birinin daha sonra serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Anvers'te ikamet eden şüphelilerin siyasetçileri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirme niyetine dair belirtilerin bulunduğu ifade edilmişti.

Ayrıca şüphelilerin yük taşıyabilecek dron yapma niyetinde oldukları bildirilmişti.

Yerel "Het Gazet van Antwerpen" gazetesi, şüphelilerin saldırmayı planladığı siyasetçilerin arasında Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de bulunduğunu iddia etmişti.