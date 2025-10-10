Haberler

Belçika'da Siyasetçilere Yönelik Terör Saldırısı Planlayan İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Belçika Federal Savcılığı, siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıkları şüphesiyle iki kişinin tutuklandığını açıkladı. İlk duruşmanın 15 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada ilk duruşmanın 15 Ekim Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.

Savcılık, dün siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden birinin daha sonra serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Anvers'te ikamet eden şüphelilerin siyasetçileri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirme niyetine dair belirtilerin bulunduğu ifade edilmişti.

Ayrıca şüphelilerin yük taşıyabilecek dron yapma niyetinde oldukları bildirilmişti.

Yerel "Het Gazet van Antwerpen" gazetesi, şüphelilerin saldırmayı planladığı siyasetçilerin arasında Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
