Belçika'da sığınmacılar barınacak yer bulamıyor

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, barınacak yer bulamadıkları için sokağa terk ediliyor. Bir STK'nin sorumlusu, sığınmacıların eşyalarının çalındığını belirtti.

Belçika'da barınacak yer gösterilmeyen sığınmacılar sokağa terk edilmeye devam ediyor.

Sığınmacılarla ilgilenen "Vluchtelingenwerk Vlaanderen" isimli STK'nin sorumlusu Thomas Willekens AA muhabirine yaptığı açıklamada dün geceyi Göç Ofisinin önünde geçiren 50 sığınmacının eşyalarının özel bir şirketin yaptığı temizlik sırasında çalındığını söyledi.

Sığınmacıların uyku tulumlarını ve tüm evraklarını sakladıkları sırt çantalarını kaybettiğini belirten Willekens, şirkete ait kamyonetin eşyaları götürdüğü sırada sığınmacıların sıcak yemek yiyebilmek için gönüllü gündüz bakım evinde olduklarını söyledi.

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması gerekçesiyle yaşları, cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda yatmak zorunda bırakılıyor.

Belçika devleti, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için adım atmıyor.