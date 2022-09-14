Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı Güncel Haberler Belçika Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı yıldırım çarpması nedeniyle başkent Brüksel'deki sivil havalimanına inmek zorunda kaldı. Belçika Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı yıldırım çarpması nedeniyle başkent Brüksel'deki sivil havalimanına inmek zorunda kaldı. Belçika basınının askeri kaynaklardan aktardığına göre, bugün öğle saatlerinde uçuş sırasında yıldırım çarpan F-16'nın pilotu acil iniş talep etti. Yıldırım nedeniyle elektrik sisteminde arıza oluşan uçak, önce ülkenin batısında okyanus kıyısındaki Ostend Havalimanı'na yönlendirildi. Ancak o sırada Porto ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçından dönen Brugges futbol takımını taşıyan uçak Ostend Havalimanı için inişe geçtiği için F-16 başkent Brüksel'e çevrildi. Savaş uçağı Uluslararası Brüksel Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam Güncel Haberler

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