Belçika'da Sağ Popülist Parti 'TRUMP' Kuruldu

Güncelleme:
Belçika'da 'Popülist Hareketler Birliği için Hep Birlikte (TRUMP)' adlı sağ popülist parti kuruldu. Kurucusu Salvatore Nicotra, 2029 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandalye kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Parti, ulusal yapının korunmasını destekleyerek popülist hareketleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Belçika'da "Popülist Hareketler Birliği için Hep Birlikte (Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes-TRUMP)" adlı sağ parti kuruldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, daha önce faaliyet gösteren Chez Nous ile Belçika Ulusal Cephesi (Front National) partilerinin devamı niteliğinde "TRUMP" adlı yeni bir sağ popülist parti kuruldu.

Partinin kurucusu Salvatore Nicotra, 2029'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandalye kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Nicotra, "Donald Trump, popülizmin en güçlü simgesi. Hemen her savunduğumuzu temsil ediyor." dedi.

Parti, kendisini "sağ popülist" olarak tanımlarken, "sosyal bir yön" de taşıdığını belirtiyor.

TRUMP, Belçika'da Flaman ayrılıkçılığını savunan Vlaams Belang'tan farklı olarak, ulusal bir yapının korunmasını desteklediğini vurguluyor.

Belçika'da son yıllarda aşırı sağ partiler oylarını artırdı. 2019 AP seçimlerinde Vlaams Belang ve diğer sağ popülist oluşumlar, göç, güvenlik ve ulusal kimlik konularındaki söylemleriyle özellikle Flaman bölgesinde dikkati çekmişti.

2024'teki seçimlerde Vlaams Belang, hem federal parlamentoda hem Flaman bölgesinde ikinci sırada gelmişti. TRUMP partisinin kurulması, bu eğilimin devamı ve popülist hareketleri yeni bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
