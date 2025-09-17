Belçika'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

Belçika'da Filistin'e destek veren göstericiler, Katolik Leuven Üniversitesi'nde yeni akademik yılın başlangıcı için düzenlenen geleneksel geçit töreni sırasında yere uzanarak üniversitenin İsrail'le olan ilişkilerini kesmesini talep etti.

Belga haber ajansının haberine göre, yaklaşık 170 gösterici, Leuven kentindeki törenin başlangıç noktası Naamsestraat Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler, akademisyenlerin geleneksel geçit töreni için üniversite binasından ayrılmasının ardından cadde üzerinde yere uzandı.

Üniversitenin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında İsrail merkezli üniversiteler veya şirketlerin dahil olduğu projelerden çekilmesini talep eden göstericiler, "İsrail'i boykot edin", "Yazıklar olsun" ve "Yatırımları geri çek" sloganları attı.

Bazı akademisyenlerin de göstericilere katılarak yere uzanması dikkati çekti.

Üniversitenin yeni Rektörü Severine Vermeire, yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması askıya alınmadıkça İsrailli şirketler veya üniversitelerin dahil olduğu projelerden çekilmenin "çok zor" olduğunu belirtti.

Vermeire, devam eden projelerin "otizm, kanser tedavisi ve travma gibi sağlık" alanında olduğunu ifade ederek, bunların kesintiye uğramamasının "önemli" olduğunu kaydetti.