Üye Girişi
Haberler

Belçika'da öğrenciler İsrailli diplomatın konferansına tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, eski İsrailli diplomat ve tarihçi Elie Barnavi'nin okullarında konferans vermesine tepki amacıyla eylem düzenledi. Yüzlerce ULB öğrencisi, Barnavi'nin okullarında İsrail-Filistin çatışmasının geleceğiyle ilgili konferansta konuşmasını protesto etti.

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, eski İsrailli diplomat ve tarihçi Elie Barnavi'nin okullarında konferans vermesine tepki amacıyla eylem düzenledi.

Yüzlerce ULB öğrencisi, Barnavi'nin okullarında İsrail- Filistin çatışmasının geleceğiyle ilgili konferansta konuşmasını protesto etti.

Öğrenciler, Barnavi'nin "sorgusuz sualsiz Gazze'de yapılması gereken tek şeyin orayı bombalamak" olduğuna ilişkin sözlerini ve İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları "haklı" ve "gerekli" diye nitelendirmesini tepkilerine sebep gösterdi.

Göstericiler, "İsrail terörist, ULB suç ortağı" sloganları atarak Flagey Meydanı'na doğru yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

Gösteriyi düzenleyen öğrenci hareketinden, "Bu tür konferanslar, normal olmayan bir durumu normalleştirme girişimidir." açıklamasında bulunuldu.

ULB öğrencileri, 7 Mayıs'ta kampüslerinde yerleşme eylemi başlatmıştı. Öğrenciler, eylemlerini sürdürürken 28 Mayıs'ta Akademik Kurul, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs tarihli kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Geçen hafta ULB öğrencilerinin İsrail Büyükelçiliği önünde yaptığı protesto, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Filistin Brüksel Belçika İsrail Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

 Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız

Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title