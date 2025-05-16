Belçika'da NATO'ya Yönelik Yolsuzluk Soruşturması: Bir Kişi Tutuklandı

Belçika'da NATO'ya Yönelik Yolsuzluk Soruşturması: Bir Kişi Tutuklandı
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Belçika savcılığı, NATO'nun insansız hava aracı ve mühimmat sözleşmelerine ilişkin yolsuzluk soruşturması başlatarak bir kişiyi tutukladı. Soruşturma, bazı eski NATO çalışanlarının gizli bilgileri aktararak usulsüzlük yapma ihtimaline odaklanıyor.

Belçika savcılığı, NATO'nun insansız hava aracı (İHA) ve mühimmat sözleşmelerini içeren bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak başlattığı soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, "suç örgütü üyeliği, aktif ve pasif yolsuzluk ve kara para aklama" davası kapsamında, 12 Mayıs'ta bazı noktalarda aramalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı, 1'i hakkında tutuklama emri çıkarılırken diğerinin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adli soruşturmanın sürdüğünün bildirildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma, NATO için mühimmat ve İHA gibi askeri teçhizat satın almak üzere savunma yüklenicilerine sözleşme verilmesinde olası usulsüzlüklerle ilgilidir. Daha spesifik olarak, Lüksemburg'da bulunan NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) çalışanları tarafından bu sözleşmeleri kazanmaya uygun savunma müteahhitlerine gizli bilgilerin olası aktarımı hakkında olacaktır. Birkaç (eski) NSPA çalışanının dahil olduğu söyleniyor. Bu yasa dışı uygulamalardan elde edilen paranın, kısmen danışmanlık şirketleri kurularak aklandığına dair işaretler var."

Açıklamada, daha fazla detaya bu aşamada yer verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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