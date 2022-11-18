Belçika'da mültecilerin barınma sorunu Ukraynalıları da etkiliyor

Belçika'da iltica başvurusu yapan kişilerin bir süredir yaşadığı barınma sorunu, geçici koruma statüsü verilen Ukraynalıları da etkilemeye başladı.

Belçika'da iltica başvurusu yapan kişilerin bir süredir yaşadığı barınma sorunu, geçici koruma statüsü verilen Ukraynalıları da etkilemeye başladı.

Başkent Brüksel'de evsizler için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, ülkelerindeki savaştan kaçarak Belçika'ya gelen ve yer olmadığı için kabul merkezlerine alınamayan Ukraynalıların sokakta kalmaya başladıkları uyarısında bulundu.

Bunlardan "Samusocial" adlı Belçikalı kuruluşun yetkilisi Magali Pratte, yeni kayıt yaptıran Ukraynalıların yaklaşık yüzde 40'ının kabul merkezlerine alınamadığını, bu kişilerin bir kısmının geceyi sokakta geçirdiklerini söyledi.

Pratte, "Ama neyse ki Belçika'da bulunan Ukrayna topluluğu çok aktif ve vatandaşlarıyla dayanışma gösteriyor. Bu sayede bazı kişiler için çözüm bulunabiliyor ancak maalesef çözüm bulamayanlar, geceleri tren istasyonlarında veya bizim evsizler için oluşturduğumuz merkezde geçiriyor." dedi.

Pratte'nin verdiği bilgiye göre, sokakta kalan Ukraynalıların soğuktan etkilenmemesi için Belçika ulusal demir yolları şirketi SNCB ile istişare içinde Brüksel'deki Güney Garı'nda bazı düzenlemeler yapıldı ve bu kişilerin bazıları geceyi garda geçirdi.

Son iki ayda 75 Ukraynalının garda gecelediği, banklarda veya kendilerine sağlanan battaniyelerle yerde yattıkları belirtildi.

Belçika'da sığınma başvurusu yapan kişiler, Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) tarafından kayıt altına alındıktan sonra Fedasil'in Brüksel'deki geçiş merkezinde kısa süre barındırılıyor, ülkenin çeşitli yerlerindeki kabul merkezlerine gönderiliyor.

Ukraynalılar için ise federal yapıyla yönetilen Belçika'daki Valon, Flaman ve başkent Brüksel bölgelerinin sorumlu olduğu ifade ediliyor.

Belçika basınına konuşan federal hükümetin iltica ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, Fedasil'in tüm kabul merkezlerinin dolu olduğunu, Ukraynalı mültecilerle federal hükümetin değil, bölge hükümetlerinin ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

De Moor, "Bölgeler, bu kişileri kabul etmediğinde Fedasil'in geçiş merkezi doğal olarak doluyor. Başlangıçta özellikle Valon Bölgesi'nde yeterli yer yoktu ama şu anda daha fazla yer oluşturulması için bir taahhüt bulunuyor." dedi.

Belçika'da uluslararası koruma isteyen kişiler, son bir yıldır dolduğu gerekçesiyle kabul merkezlerine sevk edilemiyor. Son aylarda bazı sığınmacıların, gidecek yerleri olmadığı için Fedasil'in merkezinin önünde geceyi sokakta geçirdiğine dair görüntüler, Belçika basınında sıkça yayımlandı.

Fedasil, bir süredir Belçika'daki mülteci hakları kuruluşlarınca eleştiriliyordu. Fedasil yetkilileri ise kabul merkezlerinin tamamen dolu olduğunu, yeni merkezlere ihtiyaç duyduklarını, kurumun üzerinde büyük bir yük oluştuğunu ifade ediyor.

Belçika'nın da içinde olduğu Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki savaştan kaçan Ukrayna vatandaşlarına geçici koruma statüsü vermişti.

Bu sayede Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanıyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara ayrıca sosyal refah yardımı, barınma yardımı ve geçim yardımı gibi imkanlar verilebiliyor.

AB, Ukraynalılara ayrıcalık tanıdığı, Ukraynalılara sağlanan imkanların dünyanın diğer yerlerinden gelen mültecilere tanınmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.