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Belçika'da maymun çiçeği vakaları artıyor

AA - Selen Temizer - Güncel
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Belçika'da maymun çiçeği vakaları artıyor

Belçika'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 311'e ulaştı.

Belçika'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 311'e ulaştı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun açıkladığı verilere göre, tüm vakalar 20 ile 65 yaş arasındaki erkeklerden oluşuyor.

Neredeyse tüm hastalarda deri döküntüsü, ateş, şişmiş lenf düğümleri ve halsizlik gibi genel semptomlar görülüyor.

Belçika'da ilk maymun çiçeği vakasına rastlanan 19 Mayıs'tan bu yana vaka sayısı 311'e çıktı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken, hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

AA / Selen Temizer - Güncel

Togo Cumhuriyeti Belçika Güncel Haberler

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