Belçika'da Liege Havalimanı'nda Şüpheli Dron Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu

Belçika'da Liege Havalimanı'nda bir kez daha şüpheli dron görülmesi üzerine uçuşlara geçici süreliğine ara verildi.

Uluslararası basına göre, sabah erken saatlerde ABD merkezli uluslararası kargo ve lojistik şirketi Fedex'in Liege Havalimanı mevkisindeki tesislerinin yakınında bir dron görüldü.

Bunun üzerine hava trafik kontrol servisi Skeyes, hava trafiğini kısa süreliğine durdurdu.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Hafta başında Liege Havalimanı'nda da dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili dün toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.