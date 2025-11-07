Haberler

Belçika'da İsviçre'den İsrail'e Askeri Sevkiyat Durduruldu

Güncelleme:
Belçika'nın Valon bölgesinde, İsviçre'den İsrail'e gönderilen bir askeri sevkiyat, Liege Havalimanı'nda durduruldu. Hükümet, sevkiyatın askeri nitelik taşıdığına dair güçlü bulguların tespit edildiğini açıkladı ve konuyla ilgili bir adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde hükümet, İsviçre'den İsrail'e gönderilen bir askeri sevkiyatın Liege Havalimanı'nda durdurulduğunu ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini açıkladı.

Valon Hükümeti Sözcüsü Stephanie Wyard, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı sonunda İsviçre'den gelen bir sevkiyatla ilgili kargolar üzerinde yapılan incelemede, içeriğin askeri nitelik taşıdığına dair güçlü unsurların tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu malzemenin İsviçre'den çıkışı için ihracat lisansına tabi olduğu, bu lisansın bulunmadığı ve dolayısıyla Valonya üzerinden transit geçiş için de özel izin alınması gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle, Valon Başbakanı Adrien Dolimont'un, Valon bölgesinin bu olayda "zarar gören taraf" (personne lésée) olarak beyan edilmesine karar verdiği ve davanın şu anda savcılık düzeyinde bilgi toplama aşamasında olduğu bildirildi.

Açıklamada, Valon hükümetinin gümrük idaresine gönderdiği yazıyla "malzemenin bloke edilmesi" ve "İsrail yönüne benzer nitelikteki sevkiyatların Liege Havalimanı'nda özel takibe alınması" talimatını verdiği belirtildi. Aynı sevkiyat içinde yer alan diğer kasaların da incelendiği, bunlarda herhangi bir sorun tespit edilmediği kaydedildi.

Belçika'daki Valonya hükümeti 28 Mayıs 2024'te, havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı almıştı.

Dönemin Hükümet Sözcüsü Anais Mangon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Silahların ithalatı, ihracatı ve transitine ilişkin 2012 tarihli kararnamenin, aktarmasız transit için lisans gerektirmediği tespit edildi. Başbakan harekete geçmeye karar verdi ve aktarmalı veya aktarmasız İsrail'e her türlü silah geçişini yasaklayan bir bakanlık kararnamesi imzaladı. Liege veya Charleroi havalimanları üzerinden İsrail'e herhangi bir şekilde askeri teçhizat aktarılması yasaklandı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
