Belçika'da İnsan Hakları Uyarısı: Mahkeme Kararları Uygulanmıyor

Güncelleme:
Belçika Federal İnsan Haklarını Koruma ve Teşvik Enstitüsü, hükümetin iltica ve gözaltı konularında mahkeme kararlarını uygulamada başarısız olduğunu belirtti. 2021'den bu yana binlerce mahkeme kararı uygulanmadığı için huzursuzluk yaşanıyor.

Belçika Federal İnsan Haklarını Koruma ve Teşvik Enstitüsü (FIRM), hükümetin iltica ve gözaltı konularında mahkeme kararlarını uygulamada geride kaldığını belirterek, ülkede hukukun üstünlüğünün "sistematik tehlike" altında olduğu uyarısında bulundu.

Belga ajansının haberine göre, FIRM'in bugün yayınladığı raporda, hükümetin 2021'den bu yana sığınmacılara uygun barınma imkanı sağlama yönündeki 10 binden fazla mahkeme kararını uygulamadığı belirtildi.

Raporda, hükümetin mahkeme kararlarını uygulamaması nedeniyle uluslararası koruma hakkına sahip binlerce kişinin sokaklarda yattığı vurgulanarak, bu durumun insan hakları yükümlülüklerinin "yapısal ihlali" olduğu kaydedildi.

Raporda, hükümetin özellikle iltica ve gözaltı davalarında "mahkeme kararlarını uygulamadaki başarısızlığının adalet sistemine olan güvenilirliği zedelediği" ve Belçika'da hukukun üstünlüğü prensibinin "sistematik tehlike" altında olduğu uyarılarına yer verildi.

Gözaltı tesislerinin yetersizliği

Belçika cezaevlerinde "aşırı kalabalıklaşmanın kötüleştiği" ve bu alandaki yetersiz finansmanın "hukukun üstünlüğün prensibinin temellerini aşındırdığı" kaydedilen raporda, cezaevi kapasitesinin genişletilmesinin yerine çeşitli alternatiflerle hapishanelere giriş akışının sınırlanması gerektiği ifade edildi.

Raporda, hukukun üstünlüğünü korumak için sürekli teyakkuzda olunması gerektiği vurgulanarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyma ve mahkeme kararlarının istisnasız olarak uygulanması için Belçikalı liderlere çağrı yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
