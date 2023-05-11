Belçika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Belçika'nın Koksijde bölgesindeki sahilde tespit edilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 30 kilogramlık bomba kontrollü şekilde imha edildi. O anlar, Patlayıcı Cihazları İmha ve Temizleme Dairesi (DOVO) tarafından paylaşıldı.

Koksijde bölgesindeki Oostduinkerke'de bulunan sahilde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 30 kilogramlık bomba tespit edildi. Dün yerel saatle 12.45'te sahile giden DOVO ekipleri, bombayı kontrollü şekilde imha etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.