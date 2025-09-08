Belçika'da Güvenlik Planı: Asker ve Polis Ortak Devriyeye Çıkıyor

Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde organize suç ve uyuşturucu ticaretine karşı asker ve polisin ortak devriye yapmasını da içeren kapsamlı bir güvenlik planı hayata geçirilecek.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Brüksel başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde güvenlik önlemlerini artırmayı öngören yeni bir plan açıkladı.

Plan kapsamında organize suç ve uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde polis ile askerlerin ortak devriye görevi yapması öngörülüyor. Özellikle Brüksel'in Anderlecht, Molenbeek ve Matonge semtlerinde bu uygulamanın başlaması planlanıyor.

Quintin, ayrıca ülke genelinde kamuya açık alanlarda kullanılan kameraların yenilenerek merkezi bir sistem altında toplanacağını duyurdu. ANPR@GPI adı verilen sistemle yaklaşık 4 bin 500 kameranın entegre edilmesi, bu sayının ilerleyen dönemde 10 bine kadar çıkarılması hedefleniyor.

Bakan, Brüksel'de halen 6 farklı bölgede faaliyet gösteren polis teşkilatının tek çatı altında birleştirileceğini, yeni yapının tek bir polis şefi tarafından yönetileceğini belirtti. Reform için 55 milyon avro kaynak ayrılırken, uygulamanın 2027'ye kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.

Plan, ilk etapta Brüksel'in yanı sıra Anvers, Gent, Liege, Charleroi ve Mons kentlerinde uygulanacak.

Uyuşturucu ticareti ve ölümcül şiddet olayları

Belçika, özellikle son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan gelen kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline gelmiş durumda. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmı Brüksel'de dağıtılıyor.

Başkentte çeteler arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin günlük mesaisinin önemli bölümünü oluşturuyor.