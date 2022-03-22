Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 10 bine yaklaştı

Pek çok ülke gibi Kovid-19 tedbirlerini kaldıran Belçika'da vaka sayıları artarak 9 bin 953'e ulaştı.

Haftalık verilerin günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün paylaştığı verilere göre, 12-18 Mart haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 25 artışla 9 bin 953 vaka görüldü.

11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, vakaların tamamı Kovid-19'un Omicron ile Omicron'un alt varyantından oluşuyor.

Aynı hafta içinde ortalama 16,7 kişi hayatını kaybetti. Bu veriye Kovid-19'dan ölmeyen ancak öldüğünde enfekte olan kişiler de dahil ediliyor.

Hastaneye yatışlar da artıyor

15-21 Mart haftasında yüzde 11 artışla günlük ortalama 170 hasta hastaneye kaldırıldı.

Rakamlardaki artışların tedbirlerin büyük ölçüde kaldırılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Salgının seyri

Hükümetin İstişare Komitesi, 11 Şubat'taki toplantısında tedbirler için oluşturulan ve "barometre" adı verilen mekanizmada orta kademe olan "turuncu kod" uygulamasına geçmeyi kararlaştırmıştı.

Buna göre, bar, kafe ve restoran gibi işletmelerde uygulanan gece yarısından önce kapanma ve bir masada en fazla 6 kişi bulunması kuralı kaldırılmış, gece kulüpleri yeniden açılmış, evden çalışma zorunluluğu kaldırılmıştı. Maskenin yalnızca toplu ulaşım ve sağlık kurumlarda takılması zorunlu tutuluyor.

Belçika'da Aralık 2021 sonunda Omicron varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayıları da süratle artmaya başlamış, en tepe noktada günlük 75 bin vaka kayıtlara geçmişti. Ancak hastaneye yatışlar ve ölümler aynı oranda artış göstermemişti.

Vakalar ocak sonunda önce düşmeye başlamıştı.