Belçika'da Floralia Brussels Çiçek Fuarı Açıldı
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BRÜKSEL, 9 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'in yakınlarında bulunan Dilbeek'teki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde düzenlenen Floralia Brussels fuarına katılan ziyaretçiler, 7 Nisan 2023.
BRÜKSEL, 9 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'in yakınlarında bulunan Dilbeek'teki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde düzenlenen Floralia Brussels fuarına katılan ziyaretçiler, 7 Nisan 2023.
Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği Floralia Brussels 2023, 1 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel