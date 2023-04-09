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Belçika'da Floralia Brussels Çiçek Fuarı Açıldı

Belçika'da Floralia Brussels Çiçek Fuarı Açıldı

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BRÜKSEL, 9 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'in yakınlarında bulunan Dilbeek'teki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde düzenlenen Floralia Brussels fuarına katılan ziyaretçiler, 7 Nisan 2023.

BRÜKSEL, 9 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'in yakınlarında bulunan Dilbeek'teki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde düzenlenen Floralia Brussels fuarına katılan ziyaretçiler, 7 Nisan 2023.

Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği Floralia Brussels 2023, 1 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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